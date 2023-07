Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Volodymyr Zelensky está convicto de que as negociações para a entrada da Ucrânia na União Europeia (UE) vão começar ainda este ano. No seu habitual discurso noturno, o Presidente ucraniano revelou ter discutido o tema da integração ucraniana na união e considerou que é chegada a hora de avançar com o processo de adesão, sustentando que quer Kiev quer Bruxelas devem estar preparados para dar esse passo.

“Mantive vários encontros políticos, em particular sobre a União Europeia e a nossa integração. Este ano vamos começar as negociações para a adesão. A Ucrânia está totalmente preparada para tal — estamos a fazer tudo o que é necessário do nosso lado. E estamos a fazer todos os possíveis para garantir que a UE também está totalmente preparada. Precisamente este ano”, afirmou o Presidente ucraniano.

A questão da adesão de Kiev à UE tem sido um assunto muito debatido em Bruxelas. Os líderes europeus apoiam, de forma geral, a entrada — mas não sem que a Ucrânia cumpra uma série de condições relacionadas que a alinhem com os restantes Estados-membros, nomeadamente no que diz respeito a reformas do sistema de justiça e ao combate à corrupção endémica no país. Condições que, diz agora Zelensky, são cumpridas por Kiev.

Num outro tema relacionado com os 27, Zelensky falou sobre o bloqueio aos cereais ucranianos dentro da UE. O Presidente ucraniano criticou as restrições à exportação de produtos agrícolas e considerou que prolongar a proibição, que termina a 15 de setembro, é “inaceitável”.

“Qualquer extensão das restrições é absolutamente inaceitável e francamente anti-europeia. A Europa tem a capacidade institucional de agir mais racionalmente em vez de fechar a fronteira a uma mercadoria particular”, afirmou o líder ucraniano que, esta tarde, revelou no Twitter ter participado numa reunião com responsáveis do governo de Kiev acerca das exportações agrícolas.

Bruxelas decretou a proibição em maio deste ano, depois de um grande fluxo de cereais ucranianos terem dado entrada no mercado europeu, levando a engarrafamentos no trânsito de cereais e prejudicando os mercados internos de países vizinhos, como a Polónia a Roménia e a Eslováquia.

No entanto, o bloqueio ocorreu numa altura em que o acordo dos cereais do Mar Negro ainda vigorava — algo que já não acontece neste momento, e que tem levado a discussão sobre se as restrições devem, ou não, ser prolongadas.