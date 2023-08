Depois de Luís Montenegro ter aproveitado a Festa do Pontal para apresentar o essencial da proposta de redução de impostos do PSD, António Leitão Amaro e Joaquim Miranda Sarmento, vice-presidente e líder parlamentar do partido, respetivamente, deram esta quarta-feira uma conferência de imprensa para aumentar a pressão sobre os socialistas: serão ou não capazes de dizer alguma coisa de substancial sobre as medidas apresentadas pelos sociais-democratas.

“Portugal tem um problema sério. Os portugueses pagam demasiados impostos. O PS anda há anos a dizer que quer reduzir impostos e a carga fiscal não pára de aumentar. Vai ou não aceitar este repto, deixando-se de politiquices? Vai ou não aceitar reduzir os impostos? Quer mesmo baixar os impostos ou se continua enredado em politiquice, em desculpas e a utilizar a política fiscal para engordar os cofres do Estado?”, desafiou Leitão Amaro.

Na sede do partido, em Lisboa, o vice-presidente do PSD começou por sintetizar os quatro grandes objetivos do partido: aumentar o rendimento das famílias; proteger a classe média; fixar os jovens mais qualificados e melhorar a produtividade. Nesse sentido, os sociais-democratas insistiram na medida-bandeira deste pacote: a redução em 1.200 milhões de euros no IRS das famílias portuguesas já em 2023.

