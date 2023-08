Está feita a primeira licitação. O tão aguardado debate sobre a redução de impostos, que promete marcar o próximo ciclo político, arrancou esta segunda-feira na Festa do Pontal, com o presidente do PSD, Luís Montenegro, a cumprir aquilo que se ia prometendo nos bastidores do partido: uma proposta de diminuição significativa de impostos.

À cabeça, os sociais-democratas vão levar ao Parlamento, a 20 de setembro, a diminuição em 1.200 milhões de euros no IRS das famílias portuguesas já em 2023. Na perspetiva do PSD, esta medida não viola a lei-travão do Orçamento do Estado, uma vez que esta redução será feita à custa do excedente de receita fiscal que o Estado está a ter para lá das previsões iniciais. Na prática, o partido propõe a diminuição das taxas de IRS para todos os escalões, com especial incidência na classe média, até ao 8.º, que ficaria inalterado. “O esbulho fiscal tem de acabar”, desafiou Montenegro.

Em segundo lugar, o líder do PSD voltou a insistir na definição de um IRS máximo até 15% para os jovens até aos 35 anos — e voltou a atirar a António Costa: “Deixe-se de cócegas. Temos a responsabilidade histórica de não perdermos o que de melhor temos. Não me conformo. Basta de andar assobiar para o ar. Se a aprovar [a medida], faça de conta que é sua, não há problema nenhum.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.