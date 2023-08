Marcelo Rebelo de Sousa aterra este domingo na Polónia para iniciar na segunda-feira uma visita de Estado de dois dias ao país que inclui um encontro com o Presidente polaco, Andrzej Duda. No segundo e último dia de visita oficial, o chefe de Estado vai encontrar-se com o seu homólogo e a situação na Ucrânia — país que o Presidente prometeu visitar ainda este verão — será o principal assunto em cima da mesa. Isto numa altura em que a Polónia reforçou o seu contingente militar, em particular na fronteira com a Bielorrússia.

No primeiro dia da visita — para a qual Marcelo foi convidado por Duda em Braga em junho de 2022 — o Presidente vai encontra-se com estudantes numa universidade, vai visitar uma exposição que assinala o centenário das relações diplomáticas Portugal-Polónia, inaugura uma sala de leitura de Língua Portuguesa na biblioteca municipal da capital polaca e ainda tem um encontro com a comunidade portuguesa.

No segundo e último dia da visita, haverá uma cerimónia oficial de boas vindas e os dois chefes de Estado farão declarações à imprensa, que deverão ser centradas na Guerra na Ucrânia e do posicionamento dos dois país (que está alinhado pela bitola da NATO). O programa inclui ainda a deposição de flores no monumento ao soldado desconhecido — particularmente simbólica numa altura em que a Polónia reforça o seu armamento junto à fronteira com a Polónia — e ainda o encontro com os presidentes das duas câmaras do Parlamento polaco.

Ainda esta tarde, pelas 18h45 (19h45 na Polónia), Marcelo fará declarações aos jornalistas um dia antes de tomar a decisão (e torná-la pública) sobre o programa Mais Habitação.