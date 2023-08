Uma equipa de reportagem de um canal de televisão de Chicago estava a cobrir uma vaga de assaltos quando, durante as filmagens, acabou também por ser alvo de um roubo, conta o Washington Post.

Um repórter e o fotógrafo preparavam-se para começar a filmar antes das 5 da manhã no bairro de Wicker Park, quando, do interior de dois carros, que pararam juntos aos jornalistas da Univision Chicago (uma televisão em língua espanhola), saíram três homens, usando máscaras de ski e com armas na fogo, segundo avançou, em comunicado, o Departamento de Polícia de Chicago.

Os assaltantes começaram por exigir dinheiro e acabaram por roubar a câmara de filmar e dois sacos de equipamentos, bem como a mochila do fotógrafo. De seguida, “voltaram aos veículos e fugiram”, disse o porta-voz da polícia de Chicago, Jose Lemus-Cortez.

Desta forma, a história sobre os roubos naquela zona de Chicago (que ocorrem, sobretudo nas noites de domingo e de segunda-feira), que iria ser feita pelos jornalistas, e que deveria ter feito parte do noticiário daquela manhã, nunca chegou a ser transmitida na Univision Chicago. A televisão optou por não revelar os nomes dos jornalistas afetados pelo roubo. Sabe-se apenas que as vítimas são dois homens, um de 28 anos e outro de 42 anos.

A polícia de Chicago não conseguiu identificar os autores de mais este assalto, pelo o que ninguém se encontra sob custódia policial. As autoridades encontram-se a investigar uma série de pelo menos oito assaltos à mão armada e roubos de carros. Até agora, a polícia não estabeleceu relação entre os vários dos incidentes, mas revelou que cada assalto envolveu um grupo de duas a quatro pessoas.

Segundo a Associated Press, este foi o segundo assalto este mês a envolver jornalistas na cidade de Chicago, depois que um fotógrafo da WLS-TV ter sido foi agredido e roubado no dia 8 de agosto.