Um ciclone extratropical atingiu esta segunda-feira o estado de Rio Grande do Sul, no Brasil, trazendo consigo chuva, vento forte e queda de granizo. Segundo a última atualização, 21 pessoas morreram na sequência do mau tempo e milhares estão desalojadas.

Os números foram avançados esta terça-feira pelo governador do estado brasileiro, Eduardo Leite. De acordo com a BBC Brasil, a proteção civil emitiu alertas de temporais, enxurradas e inundações gradativas.

“É com muita tristeza que recebemos a notícia de que com as águas baixando (…), centenas de pessoas foram resgatadas, mas recebo agora a informação de 15 corpos localizados no município de Muçum. Isso nos causa imensa dor e faz elevar o número de mortos de 6 para 21”, informou o governador brasileiro, citado na Globo.

“O nível do Rio Taquari pode chegar a 24,92 metros, em Muçum, segunda previsão da Proteção Civil do Estado. Esta seria a maior cheia da história. Todas as famílias que moram em áereas atingidas ou proximas das mesmas devem recolher os seus bens e procurar abrigo”, acrescentou a autarquia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Entre as vítimas mortais está uma mulher que morreu durante o resgate. A corda que a puxava para o helicóptero partiu-se e provocou a queda da mulher na água, sendo depois levada pela corrente. “Um dos nossos socorristas, polícia da nossa brigada militar, estava a resgatar uma senhora sobre o rio Taquari e, perto de chegar ao helicóptero, o cabo rompeu-se. Caíram os dois ao rio. A senhora perdeu a vida. O polícia conseguiu ser socorrido e foi encaminhado para o hospital com ferimentos”, explicou Eduardo Leite.

Uma outra pessoa morreu em casa na sequência de um choque elétrico. Outras três morreram em acidentes com carros que tentavam atravessar as enchentes de água.

De acordo com a BBC, há registo de cheias, de casas que ficaram sem telhados e de outras com telhados com buracos causados pelas pedras de gelo.

Nas redes sociais estão a ser publicados vídeos das enchentes de água nos municípios brasileiros de Roca Sales e Nova Roma do Sul, no estado de Rio Grande do Sul.

Cidade de Roca Sales, Rio Grande do Sul debaixo da água. Assim como muitas outras cidades do nosso estado. E a chuva não dá trégua. pic.twitter.com/VLTafYTRWG — milton closs (@miltoncloss) September 5, 2023

Nova Roma do Sul, Río Grande do Sul, Brasil ???????? (Sep 4, 2023). pic.twitter.com/5RcvVoPiri — ????????????????????????????????????35 (@Centinela_35) September 5, 2023