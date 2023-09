O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, convidou esta terça-feira os empresários vietnamitas a investir no país africano, apontando, nomeadamente, as áreas do agronegócio ou da mineração, depois de receber a vice-Presidente do Vietname em audiência.

Em comunicado, a Presidência da República refere que o chefe de Estado recebeu esta terça-feira, em Maputo, a vice-Presidente da República do Vietname, Võ Thị Ánh Xuân, na âmbito da visita de trabalho de quatro dias que a governante efetua desde domingo a Moçambique, “para reforçar as relações bilaterais existentes entre os dois países”.

Sabido que Moçambique é um país que dispõe de inúmeras oportunidades de investimento nos mais variados domínios, e estando o Governo a implementar cada vez mais políticas que continuem a tornar o ambiente de negócios favorável aos investimentos, o Presidente da República convidou os empresários vietnamitas a optarem pelo país como um espaço privilegiado para fazer negócios, explorando o potencial existente em áreas como agronegócio, mineração, aquacultura e indústria naval”, acrescenta.

Ainda segundo a Presidência da República, o chefe de Estado pretende, desta forma, “incrementar os já existentes investimentos vietnamitas com o intuito de prover mais postos de trabalho para os cidadãos nacionais, gerando renda para o seu desenvolvimento e, consequentemente, do país”.

No encontro desta terça-feira em Maputo, ambos os governantes “passaram em revista a cooperação bilateral” e “congratularam-se pelos encontros de alto nível, nomeadamente a cimeira virtual entre os dois chefes de Estado”.

Ambos “destacaram o excelente nível de relações bilaterais de amizade, solidariedade e cooperação” e enfatizaram a “necessidade de aprofundar” a cooperação económica em áreas como a agricultura, mineração, indústria, pesca, educação e saúde, nomeademente “com a disponibilização de médicos especialistas vietnamitas para Moçambique“.

“Entre outros aspetos, o Presidente Nyusi felicitou Võ Thị Ánh Xuân pelo modelo adotado pelo Vietname para o investimento em Moçambique, do qual se destaca a área das telecomunicações.

“Notados os ganhos decorrentes desta cooperação nesta área, as duas partes enfatizaram a necessidade de se alargar a relação para os outros setores passíveis de proporcionar ganhos mútuos”, destacou ainda a Presidência da República.