O corpo de uma criança de sete anos, Imran, foi esta quinta-feira encontrado com hematomas e parcialmente congelado na casa de banho da casa onde vivia, na região de Perpignan, em França. O pai, o tio e a avó paterna do rapaz foram detidos.

O jornal Le Parisien indica que foram os agentes funerários a alertar as autoridades após receberem uma chamada telefónica do pai da criança, que os informou da morte do filho e lhes deu a sua morada, especificando que tinha colocado o corpo num congelador para o preservar. O homem, de 28 anos, terá ainda questionado a possibilidade de o corpo ser repatriado para a Argélia.

Porém, os agentes funerários tiveram dúvidas quanto à autenticidade da certidão de óbito que lhes foi enviada e informaram as autoridades, que enviaram duas equipas para o local. À chegada ao endereço indicado, a polícia viu-se obrigada a arrombar a porta e, já dentro de casa, encontrou o pai de Imran semi-consciente, com um cabo enrolado à volta do pescoço. Na casa de banho estava o corpo do menor.

O pai de Imran foi detido e indiciado pela morte do filho e pela tentativa de homicídio das duas filhas mais novas, de três e quatro anos, que foram hospitalizadas com vários traumatismos, uma vez que também seriam vítimas de maus-tratos. Presente ao juiz este sábado, ficou em prisão preventiva.

O irmão do homem de 28 anos e a sua mãe também foram indiciados por “ocultação de um crime”, mas foram libertados, estando, segundo o L’Indépendant, sob supervisão judicial.

A investigação do caso está entregue à Polícia Judiciária de Perpignan, numa altura em que a autópsia da criança deverá ser realizada esta segunda-feira para ajudar a esclarecer o que levou à sua morte. A mãe e a avó materna de Imran encontram-se a receber apoio psicológico.