Os novos iPhone 15 chegaram a 22 de setembro às lojas e às mãos dos clientes que aderiram à pré-venda. Depois da curiosidade habitual e das análises às principais funcionalidades, a série 15 está a dar que falar por outro assunto: a temperatura dos telefones.

Logo a 22 de setembro, foi publicada na página de apoio ao cliente da Apple uma questão sobre o tema. “Comprei recentemente um iPhone 15 Pro Max que está a aquecer mesmo quando não estou a usá-lo”. Esta terça, são já cerca de 1.200 clientes que alegam estar na mesma situação. “Comprei hoje o iPhone 15 Pro e está tão quente que nem consigo segurá-lo durante muito tempo. Espero que resolvam isto”, diz outro cliente da marca.

Nesta página, onde os donos de iPhone podem pedir conselhos e trocar possíveis soluções, há quem se queixe de que sente o telefone a aquecer em chamadas mais longas, de 8 a 10 minutos, e que estarão a notar que, em comparação com modelos anteriores, sentem o iPhone 15 a aquecer mais depressa. Há ainda relatos nas redes sociais, especialmente no X, antigo Twitter, de que o aquecimento é sentido durante o carregamento, mas também em atividades normais, como navegar nas redes sociais.

My 15 pro max charging is getting so hot around the frame while chatting I just can’t hold it Seriously, it’s too hot to hold while charging — Max Weinbach (@MaxWinebach) September 23, 2023

E, em algumas das análises, é referido que o aquecimento foi detetado após os primeiros dias. É habitual que nas primeiras horas de uso o utilizador sinta o telefone a aquecer – é um período chamado indexação, em que são iniciadas as definições, as aplicações e o telefone descarrega informação. Joanna Stern, jornalista do Wall Street Journal, mencionou na primeira análise ao iPhone 15 Pro Max o aquecimento durante o carregamento, explicando que o telefone terá chegado aos 41 ºC enquanto carregava.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

I brought this up in my review. Apple had no comment when I asked about it. https://t.co/0giHI1jAj9 https://t.co/8iLeOnwBAB pic.twitter.com/QmuHiCKmzB — Joanna Stern (@JoannaStern) September 23, 2023

Currently charging the iPhone 15 Pro Max in my car, while simultaneously using it to write an email on 5G. I can feel the heat through the back of my andar leather case. Apple needs to roll out an update to throttle the cpu asap! This is bad. pic.twitter.com/IjH5iDR857 — Rjey (@RjeyTech) September 25, 2023

Até aqui, a Apple não emitiu uma comunicação oficial sobre estes relatos de aquecimento.

Durante a apresentação dos telefones, a Apple descreveu os modelos do segmento Pro (os mais caros), como um equipamento que vai ter um desempenho mais potente para os jogos. Em entrevista ao IGN, após o anúncio, Tim Millet, um executivo da Apple, transmitiu a ambição de que o iPhone Pro pudesse ser usado como uma “consola de jogos”.

A série iPhone 15 é composta por quatro modelos: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Toda a série fez a troca para o carregamento por USB-C, cedendo à obrigação europeia do carregador universal. São modelos visualmente muito parecidos aos antecessores, mas com alterações em questões como o desempenho e a câmara.

Em Portugal, o iPhone 15 de entrada de gama está disponível a partir de 989 euros, enquanto o segmento Pro arranca nos 1.249 euros.