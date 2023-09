O almirante Viktor Sokolov, que a Ucrânia afirmou ter matado num ataque ao quartel-general da frota russa do Mar Negro, em Sebastopol (na semana passada) reapareceu, esta quarta-feira, a falar, em vídeo, a vários meios de comunicação social, garantindo que a frota que lidera, está a operar de forma eficaz, escreve a Reuters, citada pela Sky News.

Russia Navy's Black Sea Fleet Commander Admiral Viktor Nikolayevich Sokolov looks pretty much alive after Ukrainian claims that he was killed.

“Russian Navy’s Black Sea Fleet is fulfilling the tasks set by the command confidently and successfully,” he said. pic.twitter.com/fy6rcxBCMh

— Clash Report (@clashreport) September 27, 2023