Um dia após ter sido anunciado o boicote de Israel à Web Summit de Lisboa deste ano, Paddy Cosgrave, principal rosto da cimeira tecnológica, afirma que vendeu “mais bilhetes do que em qualquer outra segunda-feira de 2023”.

É na rede social X que o CEO da Web Summit, além de escrever sobre o alegado aumento de vendas de bilhetes, declara que nas últimas 24 horas, ao passo que “nove investidores cancelaram, 35 novos investidores registaram-se” no evento. Dois meios de comunicação também cancelaram presença, mas “mais de 50 solicitaram passes de imprensa”. A nacionalidade dos investidores e dos media não é especificada.

.@amitkarp is a respected tech investor. But because he claims I “support the beheading of babies” he will never attend Web Summit. An utter lie & extreme over reaction to my perfectly reasonable & humane statement:

“War crimes are war crimes even when committed by allies”

My… pic.twitter.com/hsAXJcrwuM

— Paddy Cosgrave (@paddycosgrave) October 17, 2023