A União Europeia (UE) quadruplicou a ajuda humanitária para a Faixa de Gaza no último mês, enviando 100 milhões de euros de ajuda à população, anunciou a presidente da Comissão Europeia, que se manifestou contra a “deslocação forçada” de palestinianos.

Ursula von der Leyen afirmou que, neste período, aos 100 milhões de ajuda da UE juntaram-se mais 260 milhões de euros de outros Estados-membros, que permitiram enviar 15 voos carregados com bens essenciais para o aeroporto de Al Arish, a 40 quilómetros do posto fronteiriço de Rafah, que liga o norte do Sinai egípcio à Faixa de Gaza. É através deste aeroporto que o Egito, em coordenação com diferentes organizações humanitárias, introduz abastecimentos na Faixa de Gaza.

Os carregamentos já enviados para o enclave palestiniano incluem equipamento médico, como aparelhos de anestesia da Suécia ou ventiladores, concentradores de oxigénio e aparelhos de ultrassons da Alemanha, Hungria e Países Baixos.

“O volume da ajuda a Gaza tem de ser aumentado”, afirmou Von der Leyen, que sublinhou a necessidade de implementar o corredor humanitário proposto por Chipre e de responder a quaisquer necessidades logísticas ou técnicas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Von der Leyen reconheceu o papel das autoridades egípcias na garantia do acesso da ajuda de emergência a Gaza e sublinhou que “o Egito está a fornecer uma linha de vida a Gaza”, que “a UE utiliza plenamente para satisfazer as necessidades humanitárias”.

A presidente da Comissão Europeia salientou também a estreita cooperação não só com o Egito, mas também com a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA) e o Comité Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.

Sublinhou que outro dos principais interesses da UE é prevenir e evitar uma escalada de violência e o alastramento do conflito na região, tal como foi discutido durante um encontro no Cairo com o Presidente egípcio, Abdel Fatah Al-Sissi.

No encontro, ambos concordaram em definir um “horizonte político baseado numa solução de dois Estados” para acabar com a crise humanitária na Faixa de Gaza causada pela guerra entre Israel e o grupo islamita Hamas.

“O diálogo é essencial para manter viva a chama da paz”, concluiu Von der Leyen, que afirmou que as suas conversações estão em sintonia com as do alto representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, que, num evento paralelo na capital dos Balcãs, Manama, afirmou que propor uma solução de dois Estados sem definir os passos para a alcançar “não é útil”.

Posteriormente, na rede social X (antigo Twitter), von der Leyen disse que se opõe à “deslocação forçada” de palestinianos.

Concordamos com o princípio da não deslocação forçada de palestinianos e com um horizonte político baseado numa solução de dois Estados”, israelita e palestiniano, acrescentou.

Após a sua visita ao Egito, a responsável europeia deslocar-se-á a Amã, onde vai reunir-se com o monarca hachemita, Abdullah II, para debater a guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.