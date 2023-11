Em atualização

O valor da inflação que é usado no cálculo da atualização das pensões de janeiro ficou abaixo do que previa o Governo, o que pela aplicação da lei significa que as reformas podem subir ligeiramente menos do que o antecipado pelo Executivo (entre 6% nas mais baixas e 5% nas mais altas).

Quando apresentou o Orçamento da Segurança Social para 2024, em outubro, o Governo previa uma atualização das pensões em janeiro entre 6,2% (para as pensões até cerca de mil euros) e 5,2% (acima de cerca de seis mil euros). Esses dados eram, porém, provisórios dado que os indicadores que servem de base à atualização, conforme a lei, só seriam conhecidos mais tarde. A estimativa para a inflação revelada esta quinta-feira e os dados finais do PIB mostram que, se a lei for cumprida, os aumentos podem afinal ser menores do que o esperado. O Observador perguntou ao Ministério do Trabalho com que valores vai avançar, mas aguarda resposta.

Segundo cálculos do Observador, com base nos dados do INE, as pensões mais baixas, até cerca de mil euros, deverão subir 6%, as pensões entre esse valor e cerca de três mil euros podem crescer 5,6% e acima desse valor e até seis mil euros podem avançar 5%.

O Governo tem-se comprometido em cumprir a lei da atualização das pensões que tem em conta a média da inflação, sem habitação, dos últimos 12 meses e o crescimento médio do PIB nos últimos dois anos. Mas ambos os valores só são conhecidos em novembro, quando o INE divulga a estimativa da inflação para novembro e o valor final do PIB referente ao terceiro trimestre de 2023.

Quando o Governo fez as contas, previa que a inflação que é utilizada para calcular as pensões ficasse nos 5,2%, mas a estimativa do INE revelada esta quinta-feira mostra que a variação média do IPC, sem habitação, dos últimos 12 meses ficou abaixo, nos 5%. Isto significa que, pela fórmula da atualização das pensões, os aumentos seriam inferiores aos previstos em outubro pelo Governo.

IAS deverá subir para 509,4 euros

Os valores conhecidos esta quinta-feira permitem calcular também o Indexante de Apoios Sociais (IAS). Este valor serve de cálculo aos limites mínimo e máximo dos “escalões” das pensões que determinam a percentagem de atualização. Mas também a uma série de apoios sociais, como os valores mínimo e máximo do subsídio de desemprego, que subirão, assim, de 552,34 para 585,8 euros e de 1.201 para 1.273,5 euros, respetivamente.

Isto porque, segundo os cálculos do Observador, o IAS deverá ficar em 2024 nos 509,4 euros, ligeiramente abaixo do previsto pelo Governo no Orçamento do Estado para 2024 (510 euros). O IAS também serve de referência, por exemplo, para as condições de atribuição do Rendimento Social de Inserção (RSI) ou, nalguns casos, para o limite mínimo do subsídio de doença, entre outros.