O exército russo fez avanços “significativos” na região de Zaporíjia, no sul da Ucrânia, disse esta terça-feira o governador nomeado por Moscovo, Evgeny Balitsky.

“As nossas unidades fizeram avanços significativos a nordeste de Novopokrovka“, disse o oficial de ocupação russo através da rede social Telegram, numa altura em que as forças russas intensificaram os ataques ao longo de toda a frente.

A situação é tensa, mas os nossos homens continuam não só a manter as defesas, mas também a avançar gradualmente”, acrescentou, afirmando que as forças ucranianas estavam a sofrer “perdas significativas”.

Este é o primeiro avanço reivindicado por um oficial russo no sul da Ucrânia desde que a contraofensiva ucraniana foi interrompida.

Novopokrovka é uma aldeia a nordeste de Robotyne reconquistada em agosto pelas forças ucranianas que esperavam conseguir um avanço na zona para seguirem depois para sul, em direção ao Mar de Azov.

No relatório matinal, o Estado-Maior do Exército ucraniano declarou que tinha repelido os ataques russos na zona, sem dar mais pormenores.

“Na região de Zaporíjia, as forças de defesa evitaram três ataques inimigos em áreas a norte de Pryutne e a oeste de Novopokrovka”, prosseguiu.

De acordo com a mesma fonte, o Exército ucraniano está a impedir ataques em grande parte da frente de combate.

Na área de Avdiivka, uma cidade industrial no leste que tem sido alvo de uma grande ofensiva russa desde outubro, as unidades ucranianas “repeliram 42 ataques inimigos”.

Em torno de Bakhmut, uma zona de combates há quase um ano e meio, “14 ataques inimigos foram repelidos”, tal como na zona de Mariinka, segundo Kiev.

Estas informações difundidas esta terça-feira por Moscovo e por Kiev ainda não foram verificadas por entidades independentes ou jornalistas.

Entretanto, o Ministério da Defesa russa comunicou que os sistemas de defesa aérea abateram um míssil ucraniano Tochka-U sobre o território da região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia.

Hoje [esta terça-feira], às 5h00 horas (2h00 em Lisboa), foi frustrada uma tentativa do regime de Kiev de levar a cabo um ataque terrorista contra alvos no território da Federação Russa utilizando um míssil tático Tochka-U”, indica um comunicado do Ministério de Defesa.

De acordo com os militares russos, o míssil, com um alcance de até 120 quilómetros, foi destruído sobre a região de Belgorod, que faz fronteira com as regiões ucranianas de Sumi e Kharkov.

O governador de Belgorod, Vicheslav Gladkov, disse que, de acordo com dados preliminares, não houve vítimas ou danos no local onde caíram os fragmentos do míssil intercetado.

Gladkov acrescentou que na segunda-feira foram registados 23 impactos de projéteis de artilharia e minas de morteiro na região, mas que não causaram vítimas.