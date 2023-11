A batalha pelo controlo da estratégica cidade de Avdiivka, apenas a cinco quilómetros de Donetsk, pode já ser a mais sangrenta desde o início do conflito, em fevereiro do ano passado, diz o New York Times. Segundo as forças ucranianas, os russos já terão perdido cerca de cinco mil soldados em Avdiivka e Maryinka (outra cidade nas proximidades de Donestsk que Moscovo tenta tomar) e mais de 400 veículos blindados. Mas também do lado da Ucrânia há fortes perdas a registar na defesa da cidade de Avdiivka.

Foi a 10 de outubro, há exatamente três semanas, que as forças russas começaram a atacar a cidade (que está sob controlo ucraniano). Terão deslocado para os arredores de Avdiivka três brigadas constituídas por milhares de soldados e 100 unidades de equipamento, segundo o Washington Post. “A Rússia empenhou, provavelmente, elementos de até oito brigadas diferentes”, diz o Ministério da Defesa britânico. O objetivo é tomar o controlo da cidade, que poderá ser um ponto estratégico para a Rússia poder conquistar mais território da região de Donetsk, que ainda só controla parcialmente.

Os russos estão a avançar em direção a Avdiivka tanto pelo norte como pelo sul e os combates são cada vez mais intensos e têm provocado baixas significativas de um e do outro lado, numa batalha que se assemelha cada vez mais ao confronto pelo controlo de Bakhmut, agora nas mãos dos russos. Apesar dos soldados e material alocados à ofensiva, a Rússia terá apenas avançado um quilómetro e meio na zona principal e menos do que isso noutras zonas de aproximação à cidade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em Avdiivka, a Rússia já perdeu centenas de homens e mais de 400 veículos blindados e tanques, segundo as fontes ucranianas. O Instituto para o Estudo da Guerra fala em 100 veículos perdidos pelos russos.

As perdas humanas russas em Avdiivka são ainda mais numerosas do que as sofridas pelo exército russo em batalhas no ano passado e em Vuhledar em março deste ano, disseram autoridades e analistas ucranianos à NYT.

Na batalha pelo controlo de Adviivka, também a Ucrânia regista pesadas baixas. De acordo com um soldado ucraniano que combate nos arredores da cidade, de uma unidade de 50 homens, apenas seis continuavam ilesos e sem ferimentos.

Nos últimos nove anos, Avdiivka tornou-se um bastião de resistência da Ucrânia na zona leste. Os russos tentam, há quase 10 anos, tomar a cidade — até agora sem sucesso — de modo a capturar as principais vias rodoviárias e ferroviárias em direção à parte de Doneskt que Kiev ainda controla e a cidades como Kontyantynivka, Kramatorsk ou Sloviansk.