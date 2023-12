A 11 de novembro, os 4.000 habitantes de Grindavík abandonaram as suas casas, com receio de que todos os edifícios pudessem ser engolidos pela erupção que prometia surgir do vulcão Fagradalsfjall. Na altura, a possibilidade de não passarem o Natal no conforto do lar nem lhes passou pela cabeça. Agora, além de já terem isso como garantido, têm medo de que se torne regra. E, pior, que a “cidade desapareça do mapa”.

Apesar de a erupção estar a dar sinais de enfraquecimento, a preocupação de que a cidade na península de Reiquejavique seja consumida pela lava continua mesmo a crescer na população. “É um pouco stressante”, confessou Andrezj, polaco, de 63 anos, à BBC.

