O vulcão Reykjanes, na Islândia, entrou em erupção. De acordo com a Sky News, o Gabinete Meteorológico Islandês confirmou o início da erupção que, por prevenção, já tinha levado à retirada de milhares de pessoas da cidade de Grindavik após semanas de intensa atividade sísmica.

Nas redes sociais começam a circular as primeiras imagens do vulcão em erupção.

Here is the very moment the new eruption began on Iceland's Reykjanes Peninsula, at 22:17 locally. Source: https://t.co/F0rlkAqPpY #Iceland #Eruption pic.twitter.com/hVPOzvafcG — Alex Spahn ????????️☄️ @spahn711.bsky.social (@spahn711) December 18, 2023

Multi view livestream of the new eruption in Iceland…. Link below… pic.twitter.com/hMTzYg0kSI — Volcaholic ???? (@volcaholic1) December 18, 2023

Nas últimas semanas, a cidade de Grindavík foi evacuada por diversas vezes, após terem sido registados diversos danos, como a abertura de fendas nas estradas e terras. A cidade pertence a uma zona vermelha, o que significa que continua na área de “perigo devido a erupções vulcânicas, incluindo abertura de fissuras, fluxo de lava e contaminação por gases perigosos”, mas com risco menor do que a roxa.

De acordo com o The Guardian, a Lagoa Azul, uma das mais famosas atrações turísticas da Islândia, tinha sido reaberta esta segunda-feira ao público, depois de estar fechada mais de um mês devido à forte atividade sísmica que se fazia sentir naquela região. O spa geotérmico encerrou a 9 de novembro e, ainda que se mantivesse o alerta de perigo, com uma diminuição da atividade nos últimos dias, a administração tinha decidido, em “estreita colaboração com as autoridades”, reabrir. Ainda assim, os hotéis e os restaurantes permaneciam encerrados, prevendo-se que seria feita uma reavaliação na próxima quinta-feira.