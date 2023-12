A dois meses da primeira gala de sempre do Guia Michelin em Portugal, o chef Rui Silvestre deixa o Vistas, do Monte Rei Golf & Country Club, em Vila Nova de Cacela, distinguido com uma estrela desde 2019.

Avançada pelo Expresso e confirmada pelo Observador, a saída de Rui Silvestre é mais uma mudança em alguns dos restaurantes estrelados em Portugal que, nos últimos meses, viram a saída dos chefs Martin Berasategui e Filipe Carvalho, do 50 Seconds, em Lisboa, e de Paulo Alves, do Kabuki, em Lisboa.

À frente do Vistas desde 2018, o chef natural de Valongo alcançou uma estrela michelin, um Garfo de Prata e um Garfo de Ouro do Guia Boa Cama Boa Mesa.

Com a primeira edição de um guia Michelin exclusivamente português marcada para 27 de fevereiro de 2024 no Algarve, Rui Silvestre é um dos chefs confirmados para coordenar o jantar da gala, ao lado do austríaco Dieter Koschina, chef do Vila Joya.

Quanto ao próximo restaurante a receber Rui Silvestre, o chef avançou ao Expresso que ainda nada é certo mas que a seu tempo será anunciado.