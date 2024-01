O Q8 e-tron é o topo de gama da Audi no que respeita aos veículos eléctricos e é precisamente ele que a marca alemã reforça agora com uma versão especial, denominada Dakar Edition, destinada a explorar o sucesso alcançado nas últimas edições da prova. O construtor alemão ainda não conseguiu atingir a vitória, mas tem provado que, apesar de ter optado por mecânicas mais sustentáveis e menos poluentes, ainda consegue ser competitivo e disputar as primeiras posições da difícil maratona através do deserto.

A Audi é um dos construtores que aposta no Dakar Rally como forma de certificar a tecnologia que emprega nos seus SUV para enfrentar terrenos mais difíceis. Daí que, mais uma vez, se apresente à partida da exigente competição que leva os concorrentes através do deserto saudita durante 7891 km, ao longo dos quais disputam 12 dias de provas de classificação cronometradas, totalizando 4727 km em contra-relógio.

Além das motos, quads e camiões, o Dakar deste ano vai contar com 73 automóveis, entre jipes, buggies e pick-ups. E, entre os carros que podem aspirar à vitória, ou seja, os inscritos na categoria T1+ (os mais potentes, rápidos e eficientes), há cinco modelos favoritos, com destaque para as pick-ups da Toyota Hilux Overdrive, que venceram as duas últimas edições da prova, a que se juntam os Hunter produzidos pela Prodrive, os Ford Raptor RS Cross Country e, claro está, os Audi RS Q e-tron, os veículos com motorização eléctrica alimentada por bateria, que contam com um motor a gasolina para produzir energia a bordo ao longo das etapas.

Pode saber tudo sobre a mais recente versão do RS Q e-tron que a Audi preparou para a participação no Dakar 2024 aqui, mas o Q8 e-tron Dakar Edition que os clientes da Audi vão poder adquirir monta uma bateria com 106 kWh de capacidade e vê os seus dois motores, um por eixo, fornecerem 408 cv e um binário de 664 Nm, mais que suficiente para o SUV de grandes dimensões poder lidar com as necessidades de uma incursão por fora de estrada. A versão escolhida para a Dakar Edition é a Q8 Advance 55 e-tron quattro que, segundo o método europeu WLTP, promete 487 km de autonomia – razoável para passear em família.

Curiosamente, a versão de série do Q8 Advance 55 e-tron quattro anuncia 200 km/h de velocidade máxima e 5,6 segundos para ir de 0-100 km/h, além de 576 km de autonomia, um valor que fica 89 km acima da nova versão Dakar. A diminuição da distância que consegue percorrer entre recargas poderá estar relacionada com os pneus Grabber AT3 de todo-o-terreno, melhores na tracção sobre areia e pedras, mas com muito mais atrito de rolamento sobre asfalto. Têm contudo o condão de elevar a altura ao solo, permitindo circular sobre obstáculos com 20,8 cm de altura, sem raspar no chassi. O SUV possui ainda a capacidade de reduzir a altura ao solo à medida que a velocidade aumenta, optimizando assim o comportamento e o consumo. A Dakar Edition estará disponível em Portugal ainda este mês, sendo proposta nas cores “Siam Beige” e “Mythos Black”, ambas metalizadas, além da “Magnetic Gray”.