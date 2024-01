Os EUA e vários aliados, incluindo Portugal, Japão e Coreia do Sul, condenaram esta terça-feira a alegada utilização de mísseis balísticos norte-coreanos pela Rússia na guerra na Ucrânia. Mais de 40 ministros dos Negócios Estrangeiros assinaram uma declaração na qual condenam a exportação por parte da Coreia do Norte e a aquisição e utilização por Moscovo destes mísseis balísticos.

Os EUA já tinham acusado as forças russas de utilizarem este tipo de armamento a 20 de dezembro e 2 de janeiro e o Departamento de Estado norte-americano divulgou na terça-feira esta declaração conjunta. “A transferência destas armas aumenta o sofrimento do povo ucraniano, apoia a guerra de agressão da Rússia e mina o regime global de não proliferação”, denunciaram os países signatários.

Para estes países, a utilização pela Rússia de mísseis balísticos da RPDC [República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte] na Ucrânia também “fornece informações técnicas e militares valiosas” para as forças norte-coreanas, alertaram ainda.

“Estamos profundamente preocupados com as implicações de segurança que esta cooperação tem na Europa, na Península Coreana, em toda a região Indo-Pacífico e em todo o mundo. Os nossos governos estão unidos na oposição resoluta às transferências de armas entre a RPDC e a Rússia”, acrescentaram. Os países lembraram também que esta transferência de equipamento militar “viola flagrantemente múltiplas resoluções” do Conselho de Segurança das Nações Unidas que “a própria Rússia apoiou”. E instaram todos os Estados-membros da ONU, incluindo os membros do Conselho de Segurança, a aliarem-se a esta condenação.

“Enquanto a Rússia lança ondas de mísseis e drones contra o povo ucraniano, continuaremos unidos em apoio à Ucrânia. Apelamos ainda à RPDC para que responda às numerosas e genuínas ofertas de regresso à diplomacia, o único caminho para uma paz duradoura na Península Coreana”, frisaram ainda. A declaração é assinada pelos chefes da diplomacia dos Estados Unidos, União Europeia, Portugal, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Canadá, Espanha, Alemanha, Itália, França, Israel e Guatemala, entre outros.

A ofensiva militar russa no território ucraniano causou, de acordo com dados da ONU, a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e fez nos últimos 22 meses um elevado número de vítimas, não só militares como também civis, impossíveis de contabilizar enquanto o conflito decorrer. Os aliados ocidentais da Ucrânia têm fornecido armas a Kiev e aprovado sucessivos pacotes de sanções contra interesses russos para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra.