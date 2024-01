A diretora-geral da Saúde admite que Portugal vai manter “um excesso de mortalidade” esta semana devido às temperaturas baixas e a um grande número de infeções respiratórias em doentes acima dos 45 anos. Em entrevista ao programa “Hora da Verdade” do jornal Público e Rádio Renascença, Rita Sá Machado referiu que a Direção-Geral da Saúde (DGS) está a estudar a imunização do Vírus Sincicial respiratório que tem sido responsável pelo internamento de um número elevado de pacientes, entre os quais se incluem crianças e idosos.

“É previsível que esta semana ainda não tenhamos a descida de que estamos à espera e iremos manter um excesso de mortalidade nos 65 mais e também nos 45-64 anos”, disse a diretora da DGS, citada pelo Público. “É importante olharmos para estes dados no atual contexto das infeções respiratórias víricas em Portugal, do facto de ainda estarmos numa altura de grande atividade epidémica.”

A diretora-geral da Saúde apelou à população para que se vacine contra a Covid-19 e a gripe sazonal, admitindo que os idosos estão a vacinar-se menos, quando se comparam os dados com os do ano anterior, embora a diferença seja de apenas “cerca de três pontos percentuais”. De forma geral, Rita Sá Machado sublinha que no ano que passou tivemos “o maior número de sempre” de vacinas da gripe inoculadas.

Relativamente aos seus planos para modernizar o SNS, Rita Sá Machado afirma que já foram aplicadas alterações “na organização do sistema de saúde” e nas Unidades Locais de Saúde. Mas sublinhou que a saúde pública não pode ser feita sem reforço aos níveis local e nacional. “Aquilo que propomos fazer, em termos da reestruturação do nosso trabalho a nível da preparação e resposta a emergências na saúde, só se faz se também for feito este reforço”, afirmou.