Fizeram-se passar por médicos e mataram três alegados militantes do Hamas em apenas dez minutos. As Forças de Defesa Israelitas (IDF, na sigla inglesa) anunciaram esta terça-feira que assassinaram um “esquadrão de terroristas armados”, que estava supostamente escondido no hospital Ibn Sina, em Jenin, na Cisjordânia, e que planeava um ataque, “no período imediato”, “inspirado nos acontecimentos de 7 de outubro”.

O exército israelita denunciou, numa publicação de Telegram, que assassinou Mohammad Walid Jalamna, de 27 anos, que residia “há algum tempo” no campo de refugiados de Jenin e que “manteve contacto com a sede do Hamas no exterior, tendo até ficado ferido quando tentou realizar um ataque com um carro explosivo”. Além disso, acusou o alegado elemento do Hamas, que diz ter sido encontrado com uma arma, de ter “transferido armas e munições para organizações terroristas, de forma a realizar ataques”.

