Os polícias atiraram este domingo gás lacrimogéneo contra centenas de pessoas que se concentravam numa das principais ruas do Senegal para contestar o adiamento das eleições presidenciais anunciado, no sábado, pelo chefe de Estado.

Segundo um jornalista da Agence France-Press (AFP) no local, os manifestantes, homens e mulheres de todas as idades envergando a camisola da seleção nacional e agitando bandeiras do país, reuniram-se na rotunda de uma das principais estradas do Senegal a pedido de vários partidos da oposição para mostrar o seu descontentamento pela decisão do Presidente do Senegal, Macky Sall, de adiar as eleições.

Para os dispersar, a polícia senegalesa, mobilizada para o local em grande número, recorreu a gás lacrimogéneo, constatou.

Este protesto surge um dia depois de o chefe de Estado senegalês ter anunciado a revogação do decreto que fixava o dia 25 de fevereiro como data das eleições presidenciais no país, adiando “sine die” o ato eleitoral.

Perante esta decisão, a oposição convocou protestos para esta tarde em Dacar, capital do país, e planeia manter a campanha eleitoral conforme projetado, ignorando a decisão de Macky Sall.