Dois agentes da Guardia Civil morreram esta sexta-feira no porto de Barbate, em Cádiz, Espanha, depois de terem sido abalroados por uma lancha que transportava droga. Do incidente resultou pelo menos mais um agente ferido, que se encontra em estado grave e que teve o braço amputado, escreve o ABC.

Narcolanchas haciendo trompos en el puerto de Barbate. Llega la GC y siguen ante las risas de decenas de jóvenes. Al final embisten a la lancha de los compañeros y asesinan a dos.

Ya se encargó antes el cine español de decirle a los jóvenes en películas como El Niño quiénes eran… pic.twitter.com/C0r2pOi4Jn — Samuel (@guidoprincesa) February 9, 2024

A associação profissional da Guardia Civil Jucil disse, em declarações à Cadena Ser, tratar-se de um “assassinato selvagem”, lamentando a morte dos dois agentes e confirmando que existe outro “gravemente ferido, entre a vida e a morte”.

Segundo Agustín Leal, porta-voz daquela associação, “algumas lanchas de droga refugiaram-se da tempestade quando um barco mais pequeno da Guardia Civil, com colegas do GAR (Grupo de Ação Rápida) e do GEAS (Grupo Especial de Atividades Subaquáticas), se aproximou para ver o que aconteceu. Como reação, um dos barcos dos traficantes começou a navegar a alta velocidade e contornou o barco dos guardas, fazendo-o virar”. De seguida, contou ainda, a embarcação passou várias vezes por cima dos agentes, tentando atropelá-los. Até ao momento, os atacantes não foram detidos.

Em comunicado partilhado na rede social X (antigo Twitter), a Associação Única dos Guardas Civis (AUGC) pediu ao Ministério da Administração Interna espanhol para realizar “uma investigação aprofundada” do que aconteceu. Na nota a AUGC lamentou “profundamente os trágicos acontecimentos”.