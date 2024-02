O líder do Chega não estará presente no debate das rádios, alegando que se encontra no norte do país e que as rádios não permitiram que entrasse à distância. Todos os outros sete líderes com assento parlamentar vão estar presentes naquele que será o derradeiro debate e que será transmitido em simultâneo na Rádio Observador, Antena 1, Rádio Renascença e TSF.

A equipa de André Ventura tinha questionado a 18 de janeiro a organização do Debate das Rádios — que inclui as membros das quatros rádios — se era possível ao líder do Chega participar a partir dos estúdios do Porto, tendo em conta que se encontrava a fazer campanha naquele distrito. No dia seguinte foi comunicado que não era técnica e logisticamente possível essa opção — que não seria dada a nenhum dos outros líderes, muitos deles também com campanhas a norte e fora de Lisboa no fim-de-semana. Foi, no mesmo email, renovado o convite para André Ventura participar de forma presencial no debate — para o qual faltava então mais de um mês.

Desde o dia 19 de janeiro que a equipa de André Ventura não respondeu ao email. Na última semana foram enviados os detalhes para a hora de chegada de André Ventura aos estúdios da RTP, mas continuou a não existir resposta oficial. Que, aliás, ainda não chegou até à hora de saída deste artigo.

Depois de uma notícia do jornal Expresso a dar conta da ausência de André Ventura do debate, a assessoria de imprensa do Chega partilhou, no entanto, uma nota no grupo de WhatsApp de jornalistas que acompanha a caravana do Chega para informar que “o Presidente do CHEGA não estará presente no debate das rádios porque se encontra no norte do país.” E acrescentou que o Chega pediu “para que fosse possível entrar em direto a partir dos estúdios no Porto e não nos foi permitido”.

Já em 2022, André Ventura optou por não participar no Debate das Rádios.