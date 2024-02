Um programa semanal do YouTube apresentado por um grupo de padres tradicionalistas da Arquidiocese de Toledo, em Espanha, tornou-se viral depois de, a 22 de fevereiro, um dos participantes declarar, com uma expressão impassível, que reza para que o Papa Francisco possa “ir para o céu o quanto antes”. Depois de o episódio ter sido recebido com indignação em Espanha, os padres emitiram um pedido de desculpas público, defendendo que tudo não passava de uma “brincadeira”.

A declaração polémica começou por ser feita pelo padre Gabriel Calvo Zarraute nas saudações iniciais do programa semanal La Sacristia de La Vendée, que os religiosos definem como “um talk show sacerdotal contra-revolucionário”, de acordo com o jornal El Español. Os padres Roylan Recio de Almería e José Delgado riram. Os outros participantes cuja imagem era visível no ecrã no mesmo momento, Juan Manuel Góngora e Rodrigo Menéndez Piñar, mantiveram-se com um semblante sério. Além destes, o norte-americano Charles Murr e o mexicano Juan Razo eram convidados na videochamada.

“Bom dia a todos, queridos amigos. Bem-vindos à humilde trincheira de Cristo Rei, à contrarrevolução hispânica e à defesa da tradição católica. Rezo também pelo Papa, para que possa ir para o céu o quanto antes“, diz Gabriel Calvo Zarraute por volta dos 5 minutos e 48 segundos de vídeo. “É uma das coisas que se pode pedir a qualquer pessoa”, acrescenta de seguida.

Após as declarações de Zarraute, José Delgado apresenta um dos convidados, Charles Murr. “Junto-me às declarações do padre Gabriel pelo Santo Padre”, afirma o último. Desta vez, todos os outros se juntam à brincadeira, entre risos e sorrisos. “Somos muitos com essa intenção”, responde Zarraute.

“A ver se rezamos com mais força”, entra Delgado, antes de apresentar o segundo convidado, Juan Razo. “Saudações e abraços do México. Unidos também nas orações pelo Santo Padre.” Mais uma vez, todos riem.

Em Espanha, o diálogo pouco cristão gerou indignação nas redes sociais e na imprensa. Esta quarta-feira, os padres emitiram um pedido de desculpa através da rede social X (antigo Twitter), defendendo que tudo não terá passado de uma brincadeira.

1) Sentimos pesar por el desafortunado comentario, dicho en tono de humor, sobre “rezar por que el Papa se vaya al Cielo cuanto antes”. Es un comentario de mal gusto y, aunque no expresa deseos de la muerte del Papa, como algunos medios maliciosamente han difundido, … — La Sacristía de La Vendée (@LSDLVdirecto) February 28, 2024

“Lamentamos o comentário infeliz, feito em tom de humor”, lê-se. “Foi um comentário de mau gosto e, embora não expresse desejos da morte do Papa, como alguns meios defenderam maliciosamente, compreendemos que possa entender-se dessa forma.”

Através da mesma conta, do programa La Sacristia de La Vendée, reiteram o “apoio” ao pontífice. “Dói-nos podermos ter confundido as almas sensíveis que encontram no nosso programa formação e conselho”, escrevem, insistindo: “Preocupa-nos podermos ter causado desconforto ou escândalo nas suas almas.”

Mas advertem: “Não nos desculpamos, no entanto, perante os que ‘de forma fariseia’ aproveitam o nosso deslize para atacar toda a nossa mensagem. A eles, que Deus os perdoe.” A mensagem termina com um apelo aos seus apoiantes, para que os defendam publicamente: “Não ficaria mal àqueles que agradecem o nosso trabalho manifestarem, se lhes parecer oportuno, o seu apoio. Viva o Cristo Rei!”

De acordo com o El Español, os padres tradicionalistas criticaram o sumo pontífice de 87 anos noutras ocasiões. Em janeiro, Francisco José Delgado foi um de seis sacerdotes que recolheram assinaturas num documento para solicitar ao Papa Francisco que proíba a bênção de casais homossexuais.