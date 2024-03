O escândalo continua a ter capítulos: a Red Bull decidiu suspender a mulher que acusou Christian Horner, team principal da equipa de Fórmula 1 da marca austríaca, de “conduta inapropriada”. A notícia foi avançada pela BBC, entretanto confirmada pela própria Red Bull e surge cerca de uma semana depois de o britânico ter sido absolvido por uma investigação independente.

De recordar que a identidade da funcionária nunca foi divulgada, tal como nunca foi conhecido o verdadeiro teor das fotografias e mensagens que terão dado origem à queixa. Contudo, no dia seguinte à absolvição de Christian Horner, dois emails anónimos com fotos e conversas de cariz sexual — alegadamente entre o britânico e a tal mulher — foram enviados a elementos da FIA e alguns jornalistas. No Grande Prémio do Bahrain, onde Max Verstappen e Sergio Pérez carimbaram a primeira dobradinha da temporada para a Red Bull, o team principal descartou o email e sublinhou as conclusões da investigação.

Uma investigação independente e conduzida por um advogado especialista externo que incluiu um interrogatório de oito horas a Christian Horner e culminou num relatório de 150 páginas que concluiu que o britânico é inocente — levando a Red Bull a arquivar a queixa e a reservar à funcionária o direito de recorrer da decisão, sendo que o período legal para o fazer já terá terminado.

Apesar da absolvição, a verdade é que Christian Horner continua a ter a cabeça a prémio dentro da Red Bull. Nos últimos dias, o pai de Max Verstappen defendeu a saída do team principal e até abriu a porta a rumores que ligam o tricampeão mundial a uma saída para a Mercedes já em 2025 — para o lugar deixado vago por Lewis Hamilton, que na mesma altura vai rumar à Ferrari.

“Haverá sempre tensão enquanto ele se mantiver naquela posição. A equipa está em risco de se desfazer. As coisas não podem ficar assim, tudo isto vai explodir. Está a fazer-se de vítima, quando na realidade é ele quem está a causar os problemas. Eu é que divulguei as mensagens? Isso não faz o mínimo sentido, por que é que faria isso numa fase em que o Max está tão bem?”, comentou Jos Verstappen ao Daily Mail, jornal que esta quinta-feira também garante que a mulher de Christian Horner, a ex-Spice Girl Geri Halliwell, poderá ter tido alguma influência na suspensão da funcionária em questão.