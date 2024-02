A novela teve um ponto final e acabou sem consequências: depois de ser acusado de “conduta imprópria” em relação a uma funcionária, Christian Horner foi absolvido e vai continuar a ser o team principal da Red Bull no Mundial de Fórmula 1. A decisão, divulgada através de um comunicado, surge depois de ter sido conduzida uma investigação independente.

“A investigação independente às alegações feitas contra Christian Horner está completa e a Red Bull pode confirmar que a queixa foi arquivada. A queixosa tem o direito de recorrer. A Red Bull acredita que a investigação foi justa, rigorosa e imparcial. O relatório da investigação é confidencial e contém informação privada de ambas as partes e de terceiras partes que assistiram na investigação, logo, não será comentada daqui para a frente por respeito a todos os envolvidos”, pode ler-se na nota emitida esta quarta-feira pela empresa austríaca.

BREAKING: Christian Horner will continue in his role as Red Bull team principal after allegations of inappropriate behaviour made against him were dismissed following an investigation. — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 28, 2024

Assim, Christian Horner vai continuar a ser o team principal da equipa de Max Verstappen e Sergio Pérez — algo que ainda estava em dúvida numa altura em que estamos a poucos dias do início da nova temporada, com o Grande Prémio do Bahrain a arrancar já este fim de semana. Esta terça-feira, a Sky Sports já tinha adiantado que a Red Bull já tinha recebido o relatório da investigação e que uma decisão seria anunciada antes do arranque do Campeonato do Mundo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De recordar que, no início do mês de fevereiro, a própria Red Bull anunciou que Christian Horner tinha sido acusado de “conduta imprópria”, com o jornal Bild a adiantar que as alegações em causa diziam respeito a “fotografias inapropriadas” enviadas a uma funcionária da Red Bull. Na altura, a empresa garantiu desde logo que já tinha avançado com uma investigação independente conduzida por um advogado especialista externo e a Sky Sports indicou que o britânico iria permanecer em funções até que as conclusões fossem conhecidas — apesar de ter sido aconselhado a rescindir contrato unilateralmente, hipótese que terá recusado.

A equipa de Fórmula 1 da Red Bull não reagiu oficialmente, o conselheiro Helmut Marko também não quis comentar e o próprio Christan Horner limitou-se a dizer inicialmente que “nega por completo as acusações”. Nas últimas semanas, na apresentação oficial do RB20 para 2024, o team principal explicou que não podia “comentar o assunto”. “Peço muita desculpa, mas não posso comentar o processo ou a cronologia. Acho que toda a gente quer uma conclusão o mais depressa possível, mas não tenho a liberdade de falar sobre o processo”, explicou.

Também no Bahrain, onde decorreram alguns testes de pré-temporada, Christian Horner explicou que o caso tem sido uma “distração inevitável”, mas sublinhou que a equipa está “unida”. “Toda a gente está concentrada na próxima temporada, tem sido business as usual e o apoio tem sido fantástico. Nestas situações, é importante ver o lado bom, e o apoio que tenho recebido da equipa tem sido brutal. Existem alegações, que continuo a negar por inteiro, e a investigação continua a decorrer enquanto nos preparamos para a temporada”, atirou o britânico.