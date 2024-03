Hannah Gutierrez-Reed, a armeira do filme “Rust”, foi acusada de homicídio por negligência por um júri do tribunal do Novo México. Gutierrez, hoje com 26 anos, era a responsável pelas armas durante as filmagens, que foram interrompidas quando o ator Alec Baldwin disparou uma arma contra a cinematógrafa Haylna Hutchins.

O incidente aconteceu em outubro de 2021 durante um ensaio: era suposto a arma ter munições falsas, mas quando Baldwins ensaiava ângulos com a cinematógrafa, foram disparadas munições reais. Hutchins morreu e o realizador Joel Souza ficou ferido. A indústria de Hollywood ficou em alerta, já que é suposto que não sejam usadas munições verdadeiras nas filmagens.

Este é o primeiro julgamento ligado à morte no set de “Rust”. Após uma deliberação de mais de duas horas e meia, segundo a NBC News, o júri ilibou Gutierrez-Reed de adulteração de provas, mas considerou-a culpada de homicídio por negligência. A armeira enfrenta uma pena que pode chegar até aos três anos de prisão. A sentença só vai ser conhecida daqui a algum tempo.

A NBC News indica que a armeira mostrou “pouca emoção” quando o júri leu o veredicto. Nas argumentações finais, a procuradora Kari T. Morrissey disse que Gutierrez-Reed “foi negligente, descuidada e imponderada”.

A procuradora acusou ainda a armeira de estar “mais preocupada com a sua carreira” e menos com as vítimas.

Jason Bowles, o advogado de defesa, acusou os procuradores de não terem provado que Gutierrez-Reed tinha sido responsável por trazer munições reais para o local de rodagem. Defendeu ainda que, em última instância, era o ator Alec Baldwin o principal responsável pela morte de Hutchins, já que tinha sido ele a empunhar a arma.

Baldwin enfrenta também acusações de homicídio por negligência e deverá ser julgado em julho. Até aqui, o ator tem defendido que não é responsável, já que não sabia que havia munições reais na arma.