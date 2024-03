No último discurso, Ventura queixa-se de "maior ataque de sempre a um partido político" e apela a que os jovens vão votar

A chuva não deu tréguas durante a arruada do Chega, mas André Ventura também não poupou nas palavras naquela que foi a última ação de campanha antes das eleições de 10 de março, onde disse que o Chega foi alvo do “maior ataque de sempre a um partido político numa campanha eleitoral de todas as instituições, de todos os partidos e hoje do próprio Presidente da República”.

Partiu do Largo de Camões e dirigiu-se até à Praça do Município, em marcha apressada e molhada, e com o intuito de transportar todos os apoiantes para o camião-palco que ali estava montado para receber Quim Barreiros e o discurso final de André Ventura. A chuva não parou, e as dezenas de militantes foram-se mantendo, às vezes com mais convicção, outras em fugas para abrigos — foi o que aconteceu quando, à segunda música de Quim Barreiros, um aguaceiro mais forte levou à fuga de toda a gente e à interrupção.

Viria a recomeçar minutos depois para voltar a ser interrompido, desta vez por André Ventura, que estava ali para, “a levar com chuva na cara” e mostrar-se esperançoso numa “vitória” no domingo. Antes, o deu conta daquilo que considera “o maior ataque de sempre a um partido político numa campanha eleitoral” e , neste seguimento, reagiu à manchete do Expresso (“Marcelo tudo fará para evitar Chega no governo”) e criticou Marcelo Rebelo de Sousa: “É inadmissível que alguém queira dizer aos portugueses que um partido nunca governará, o partido votará se os portugueses quiserem.”

Durante a arruada, já tinha deixado uma ideia idêntica para sublinhar que, “das duas uma: ou é um mau jornalismo, ou o Presidente da República a meter-se na campanha das legislativas, e quando estamos a dois dias de escolher um governo, dizer que não quer o Chega no governo, é um ato muito pouco democrático que eu espero que os portugueses respondam no domingo de forma massiva.”