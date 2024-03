Acompanhe aqui as últimas notícias sobre as eleições legislativas deste domingo

José Sócrates votou durante a manhã deste domingo, na Ericeira, onde mora atualmente, e disse que, “desta vez”, votou “com profunda convicção” no “partido a que esteve ligado”, revelando assim o seu sentido de voto no Partido Socialista. “Já há muitos anos que não votava tão convictamente como votei agora”, acrescentou em declarações à CNN Portugal, depois de admitir ter votado em Pedro Nuno Santos.

O antigo primeiro-ministro socialista, que é arguido no processo Operação Marquês, recusou falar sobre o dia das eleições, considerando que “as vulgaridades sobre os deveres cívicos estão todas ditas”.

Sócrates deixou ainda uma crítica a Marcelo Rebelo de Sousa: “Não farei como o senhor Presidente da República, que no dia anterior às eleições decidiu fazer considerações sobre quem devem e quem não deve ganhar”.

No final de janeiro, o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu sobre o recurso da decisão instrutória de Ivo Rosa no processo Operação Marquês. A decisão restaurou boa parte da acusação do Ministério Público, rejeitando assim a decisão tomada pelo juiz de instrução em abril de 2021. José Sócrates foi então pronunciado por 22 crimes — três de corrupção, que tinham caída na fase de instrução, 13 de branqueamento de capitais e seis de fraude fiscal.