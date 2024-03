É uma sentença histórica: James Crumbley, o pai de um adolescente que matou quatro colegas de escola em 2021, foi considerado culpado por homicídio involuntário, a mesma sentença que a mãe do rapaz, Jennifer Crumbley, tinha recebido em fevereiro. A pena de prisão, que ficará definida quando a sentença for lida, a 9 de abril, poderá ir até aos 15 anos.

O rapaz, Ethan Crumbley, tinha 15 anos quando, em novembro de 2021, pegou numa pistola que os pais tinham em casa, no estado norte-americano do Michigan, e disparou contra colegas e professores, matando quatro estudantes e ferindo outros seis, além de um professor, como lembra a CNN. Agora, ambos os pais foram considerados culpados neste caso, pelo qual o filho (atualmente com 17 anos) já está a cumprir uma pena de prisão perpétua por homicídio e terrorismo.

A decisão é a primeira que vai no sentido de culpar os pais por um ataque provocado pelo filho, mas a procuradora citada pelo The Guardian, Karen McDonald, argumentou que Crumbley não foi “julgado pelo que o filho fez”: “James Crumbley foi julgado pelo que ele próprio fez e pelo que não fez”.

Ou seja, no entender da acusação, houve vários motivos para culpar diretamente os pais de Ethan Crumbley. Por um lado, porque mantinham a arma usada no crime em casa, sem estar “em segurança”, e acessível ao filho — embora a advogada de James Crumbley garanta que o seu cliente não sabia que o adolescente saberia como chegar à arma.

Além disso, Ethan tinha feito na escola, no dia do ataque, um desenho de uma arma e de um homem ferido, e escrito uma mensagem alarmante, cita o The Guardian: “Os pensamentos não páram. Ajudem-me. Sangue por todo o lado. O mundo está morto”.

Ainda assim, os pais não quiseram levar o filho para casa nesse dia nem revelaram que tinham na sua posse uma arma semelhante à que o rapaz desenhou, não tendo também verificado a mochila de Ethan. O rapaz tinha, nesse mês, escrito no seu diário que precisava de ajuda em relação à sua saúde mental e feito queixas sobre os pais: “Os meus pais não me ouvem, por isso não consigo ter nenhuma ajuda”.

A CNN acrescenta que a acusação considerou, por isso, que os pais de Ethan são responsáveis por uma “grosseira negligência” que acabou por levar à morte de quatro pessoas.

Na sessão que ditou o veredito sobre o pai, a procuradora disse esperar que este veredito inédito sirva “de exemplo sobre a importância de responsabilizar os que permitem que a violência com armas aconteça”. No final, recebeu um abraço dos pais dos quatro adolescentes que morreram em novembro de 2021.

Já a advogada de defesa, Mariell Lehmann, contestou a decisão, garantindo que James Crumbley “não fazia ideia daquilo de que o filho era capaz, não fazia ideia do que ele estava a planear, e não tinha qualquer ideia de que o filho tivesse acesso à arma”.