O Ministério da Cultura da Chechénia impôs limites às batidas por minuto (bpm) aceitáveis nas músicas, estipulando que só são aceitáveis canções entre 80 a 116 bpm – nem demasiado lentas nem muito aceleradas.

A informação consta de uma publicação partilhada no canal de Telegram do Ministério e é citada por meios como o Moscow Times ou a Sky News. A proibição foi discutida durante um encontro dos líderes da república russa da Chechénia e terá como intuito afastar o território da cultura ocidental.

“É inaceitável adotar a cultura musical de outras nações”, disse Musa Dadayev, o ministro da Cultura, de acordo com a publicação no Telegram. A proibição vai afastar vários géneros musicais, como por exemplo a música techno (120 a 150 bpm) ou ainda algumas canções pop (100 a 130 bpm).

A Chechénia tem alguma autonomia em relação à Rússia, país que tem apoiado no contexto da invasão à Ucrânia. Mas, conforme nota o site Meduza, esta limitação também poderá excluir alguns símbolos russos, como o hino da Federação Russa, normalmente com 76 bpm, ou a música “Dia da Vitória”, de Lev Leshchenko, que é interpretada nas comemorações russas com 126 bpm.

Esta alteração deverá afetar obras musicais, vocais e coreográficas, detalha o Moscow Times. O ministro da Cultura foi instruído pelo líder checheno, Ramzan Kadyrov, a fazer com que a música do território “esteja em conformidade com a mentalidade chechena”.

Segundo o Moscow Times, os artistas locais vão ter até 1 de junho para “reescrever obras musicais de acordo com os requisitos estabelecidos para valores de andamento – de 80 a 116 batidas por minuto”. Caso não o façam, vão ser impedidos de tocar ou interpretar as canções com o ritmo original.