Meia centena de inspetores da Polícia Judiciária (PJ) viajaram esta segunda-feira para a Madeira no âmbito de uma operação na cidade do Funchal. A informação é avançada pelo Diário de Notícias da Madeira, que refere que está em causa um processo de investigação que corre termos sob a tutela do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). O Observador apurou que estão já a decorrer novas buscas.

Segundo o DN Madeira, os inspetores viajaram para a Madeira a bordo do avião militar Hércules C-130, da Força Aérea portuguesa. O avião aterrou a meio da manhã no Aeroporto Internacional da Madeira e já partiu. O mesmo jornal nota que as movimentações são muito semelhantes às de 24 de janeiro, dia em que arrancou uma mega-operação da PJ para investigar o caso de alegada corrupção na Madeira.

Durante essa operação, foram detidos Pedro Calado, presidente da Câmara do Funchal, e dois gestores no âmbito dos três inquéritos que visavam também Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, que renunciou ao cargo depois de ser constituído arguido. Não se sabe, para já, se esta operação está relacionada com a que visou Miguel Albuquerque e Pedro Calado.