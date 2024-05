Acompanhe aqui as última notícias sobre a guerra na Ucrânia

Putin foi eleito Presidente da Rússia pela quinta vez, tomou posse na semana passada, o Governo em funções apresentou a demissão, como é habitual, e ficou conhecida este domingo a primeira novidade deste novo mandato: Sergei Shoigu, ministro da Defesa desde 2012, deverá deixar em breve o cargo. Vladimir Putin pediu, segundo a Reuters, a sua substituição pelo antigo vice-primeiro-ministro Andrei Belousov, que ainda tem de ser aprovado pela Duma, o Parlamento russo. O ainda ministro vai para a presidência do Conselho de Segurança russo.

Sergei Shoigu é um conhecido aliado de Putin, cuja proximidade ficou mais clara depois do início da guerra na Ucrânia, mas a sua continuidade era uma das questões que levantava mais dúvidas neste novo Governo. A detenção do seu vice-ministro Timur Ivanov, à saída de uma reunião com o próprio ministro, não jogou a seu favor.

O vice-ministro de Sergei Shoigu está acusado de corrupção, num processo relacionado com contratos do Exército que seriam supervisionados por Ivanov. E ainda que a acusação não esteja diretamente ligada ao ainda ministro da Defesa, a proximidade entre os dois é também conhecida — o Politico diz, por exemplo, que Ivanov era apelidado de “carteira de Shoigu” — e essa proximidade poderá ter comprometido a sua continuidade no cargo.

O grande ponto que Sergei Shoigu tinha a seu favor era o facto de existir uma guerra que dura há mais de dois anos. E face ao atual cenário que Moscovo enfrenta na Ucrânia, Putin poderia não querer fazer mudanças na pasta da Defesa, arriscando mudanças no plano militar e estratégico. Já à Reuters, na semana passada, uma fonte do Kremlin adiantou que “não se mudam os cavalos a meio da corrida”.

Esta hipótese de continuidade não se confirmou e o seu futuro deverá passar agora presidência do Conselho de Segurança da Rússia — a entidade que aconselha Putin sobre questões militares. Aliás, Putin também já anunciou a substituição do presidente do Conselho de Segurança, Nikolai Patrushev, avançou o jornal The Moscow Times, que é também muito próximo do Presidente russo.

Putin adiantou ao Parlamento russo o nome de Andrei Belousov para a pasta da Defesa. E este nome será uma novidade, tendo em conta que não era nenhum dos nomes falados para uma possível substituição. Andrei Belousov é economista e não tem experiência militar, mas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, explicou também este domingo a escolha: “O Ministério da Defesa deve estar absolutamente aberto à inovação, à introdução de novas ideias e a criar condições para a competitividade económica”. “Foi por isso que o Presidente escolheu Andrei Removich Belousov”, acrescentou, citado pelo The Moscow Times. “Quem está mais aberto à inovação é aquele que sai vitorioso no campo de batalha.”

Segundo o Politico, esta substituição pode ser vista como uma tentativa de mudança de estratégia, depois de dois anos e meio de guerra, sem vitória à vista. “Este movimento permite que Putin mantenha Shoigu ao seu lado, enquanto traz alguém que possa ser capaz de lidar com o impacto da corrupção no Ministério da Defesa russo”, referiu Philip Ingram, ex-coronel da inteligência militar britânica.