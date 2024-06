Acompanhe aqui o liveblog do conflito Israelo-palestiniano

O presidente da Câmara de Nagasaki, no Japão, anunciou esta terça-feira que não convidará representantes israelitas para a cerimónia do aniversário do lançamento da bomba atómica no território, em protesto contra a guerra em Gaza e para evitar “incidentes”.

Em vez de enviar um convite aos representantes israelitas no Japão, as autoridades de Nagasaki emitirão uma declaração apelando a um cessar-fogo, segundo a agência espanhola Europa Press.

Segundo Shiro Suzuki, a decisão de não convidar os representantes israelitas para a cerimónia no dia 9 de agosto teve em conta as operações militares israelitas na Faixa de Gaza e a opinião pública internacional.

“Dada a crítica situação humanitária na Faixa de Gaza e a opinião pública internacional sobre o assunto, existe a preocupação de poder haver o risco de ocorrer um incidente imprevisto durante a cerimónia. O importante é homenagear as vítimas da bomba atómica”, afirmou Suzuki, que reconheceu ter sido uma “decisão difícil”.

Por outro lado, as autoridades de Hiroshima, a outra cidade bombardeada pelos Estados Unidos há 79 anos, anunciaram que não alterarão a sua cerimónia e que irão convidar o embaixador israelita a deslocar-se a Tóquio, como tem sido habitual nos últimos anos, segundo a emissora pública japonesa NHK.