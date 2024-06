Previsibilidade é a ideia mais pretendida por André Villas-Boas e todo o novo elenco que assumiu o comando do FC Porto. Previsibilidade está a ser a ideia menos encontrada por André Villas-Boas e todo o novo elenco que assumiu o comando do FC Porto. Porque a situação financeira encontra-se pior do que previsto, porque há vários assuntos pendentes que necessitam de definições a breve prazo, porque também a situação do novo treinador dos dragões criou uma autêntica tempestade no Dragão. Agora, chegou a bonança. E chegou de tal forma que a data do anúncio do provável sucessor de Sérgio Conceição acabou por ser antecipada algumas horas face ao que tinha sido noticiado em alguns de órgãos de comunicação desportivos: após ter assinado esta quarta-feira ao início da tarde, Vítor Bruno foi agora confirmado pelos azuis e brancos.

“A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD informa, para os efeitos do disposto no número 1 do artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril, que chegou a acordo com Vitor Bruno Clara Santos e Motas Fernandes para a celebração de um contrato de trabalho, como treinador da sua equipa principal de futebol, válido por duas épocas desportivas (2024/2025 e 2025/2026)”, confirmou à CMVM a sociedade azul e branca na tarde desta quinta-feira.

???????? ???????????????? ???????????????????????????????? ???? Vítor Bruno é o nosso novo treinador ????????#InvictosDeCoração pic.twitter.com/5WAKT1CUIb — FC Porto (@FCPorto) June 6, 2024

“Vítor Bruno é o novo treinador do FC Porto. O técnico de 41 anos rubricou um contrato válido até 2026 com o clube que representa desde 2017. Natural de Coimbra, o novo homem do leme da equipa principal chegou à Invicta para acompanhar Sérgio Conceição enquanto treinador adjunto e foi nesse cargo que ajudou o clube a conquistar três Campeonatos Nacionais, quatro Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga nos últimos sete anos”, destacou em paralelo o clube através do seu site oficial.

“Vítor Bruno assumiu a liderança do banco de suplentes em 17 ocasiões. Somou 15 vitórias – entre as quais se destaca o triunfo por 3-0 frente ao Benfica no Estádio do Dragão, que valeu a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal de 2021/2022 – e dois empates. No currículo, o treinador conta ainda com passagens pelo Primeiro de Agosto (Angola), pela Naval, pelo Leixões, pelo Olhanense, pela Académica, pelo SC Braga, pelo Vitória de Guimarães e pelo Nantes (França)”, salientaram ainda os dragões. O técnico fará a habitual conferência de imprensa de apresentação esta sexta-feira, a partir das 15h, no Dragão.