Projeções: PS ligeiramente à frente, mas em empate técnico com AD. IL e Chega também 'colados' no terceiro lugar

O Partido Socialista está em vantagem nas eleições europeias de 2024 em todas as projeções feitas pelas quatro televisões portuguesas (RTP, SIC, TVI/CNN e CMTV). Ainda assim, as margens de erro colocam o partido em empate técnico com a Aliança Democrática, que aparece em segundo lugar.

A Iniciativa Liberal surge em três das quatro projeções como a terceira força política (noutra aparecem empatados), seguida de muito perto pelo Chega. A exceção é a projeção da Católica para a RTP, em que a IL tem exatamente os mesmos resultados que o Chega.

O Bloco de Esquerda e o Livre aparecem nas projeções a disputar a quinta posição. Na sondagem da RTP surgem como o mesma percentagem de votos e possibilidade de eleger entre 2 a 3 deputados. Já de acordo com as projeções da Intercampus para a CMTV, o BE segue com uma ligeira vantagem face ao Livre, enquanto a diferença é mais acentuada na projeção da TVI/CNN. Apenas a projeção do ISCTE para SIC coloca o Livre com um ligeiro avanço face ao BE.

Segue-se a CDU, que nas projeções obtém um resultado mínimo de 2% e um máximo de 5,8%. Com base nestes resultados a coligação que junta o PCP e os Verdes corre o risco de não ficar representada no Parlamento Europeu e, na melhor das hipótese, eleger apenas um deputado. Já o PAN surge entre os 0,3% e os 2,7%, não chegando a eleger nenhum deputado.

Projeção do ISCTE para SIC coloca PS ligeiramente à frente, mas em empate técnico com AD