Os meses foram passando, os pedidos foram-se multiplicando, as conclusões chegaram mas não trouxeram propriamente nada de novo. Na véspera de uma Assembleia Geral que promete voltar a ser mais “quente” no Pavilhão da Luz, o Benfica divulgou esta sexta-feira os resultados da auditoria forense realizada ao universo encarnado com a entrada da nova administração da SAD liderada por Rui Costa. Principal conclusão? Não terão sido encontradas quaisquer situações que pudessem lesar a sociedade encarnada.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD (Benfica SAD), no seguimento do compromisso assumido pelo presidente Rui Costa perante os benfiquistas, vem dar a conhecer também aos sócios do Benfica, o teor do Relatório de Conclusões Consolidadas da Auditoria Forense realizada. No sentido de salvaguardar os interesses da Benfica SAD, pouco depois de ter tomado conhecimento das suspeitas do Ministério Público (MP) no âmbito do processo vulgarmente denominado ‘Cartão Vermelho’, a Administração solicitou a uma consultora independente de reconhecida competência (concretamente a EY), a realização de uma Auditoria Forense tendo por base as suspeitas do MP, as quais incidiam no processo de contratação de vários jogadores, existindo a suspeita de que a Benfica SAD poderia ter sido lesada”, explicou a sociedade.

“Nesse sentido, a Benfica SAD deu total autonomia à EY para a elaboração da referida Auditoria e colaborou em tudo o que foi solicitado, tendo sido analisadas um total de 51 transações em todas as suas vertentes, correspondentes à totalidade dos contratos que o MP terá considerado, de alguma forma, suspeitos. O tempo decorrido foi o considerado necessário por parte da EY, dada a complexidade da análise em questão e tudo o que foi analisado, o elevado número de elementos analisados e o hiato temporal da referida análise (cerca de 14 anos), como pode ser comprovado no referido relatório”, acrescentou.

