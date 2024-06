Às 21h51 desta quinta-feira, dia 20, começa oficialmente o verão. E o tempo de verão. Depois destas semanas meteorologicamente instáveis e dos últimos dias de chuva e trovoada em quase todo o país, as temperaturas começam a subir e no fim de semana quase todos os distritos do continente vão chegar perto dos 30ºC e até ultrapassar os 35ºC no Alentejo e no interior. A culpa é de massas de ar seco com características subtropicais, que serão arrastadas por uma corrente de leste até à Península Ibérica.

????#Tempo: A partir de 20/06, no solstício de verão, deverá iniciar-se uma subida gradual de temperatura, sobretudo a partir de 21, especialmente da máxima, influenciado pelo transporte de massas de ar seco com características tropicais???? https://t.co/UoASznLMqG pic.twitter.com/6aUZwXeasB — IPMA (@ipma_pt) June 17, 2024

Amanhã, 20 de junho e dia do solstício de verão prevê-se subida das ????????️ máximas em #Portugal continental. Ao afastar-se de ???????? a gota fria permitirá uma recuperação do #calor ♨️, sobretudo no interior Centro, interior Alentejano e Algarve. ????️ Mais info: https://t.co/pJSOlalg9q pic.twitter.com/VElihVwDzQ — Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) June 19, 2024

Assim, o solstício de verão, o dia mais longo do ano (o que tem mais tempo de luz solar, porque um dos polos da Terra tem a sua inclinação máxima em direção ao Sol, que neste quinta só se vai pôr por volta da 21h05), colocará fim a um período já bastante longo de temperaturas que têm estado entre 5ºC a 8ºC abaixo dos valores normais para esta época do ano. A depressão que afetou Portugal afasta-se já esta quinta de manhã e impõe-se uma zona de anticiclone a nordeste dos Açores que impedirá a passagem de mais frentes chuvosas ou frias e deixa entrar uma crista subtropical anticiclónica.

La circulación atmosférica muestra un patrón ondulado. Esto se traduce en distintos tipos de tiempo????

⛈️Una dana provocará chubascos intensos hasta el jueves.

????A partir de viernes irá asentándose una dorsal, con tiempo estable y calor, quizás durante unos cuantos días. pic.twitter.com/yjJpI90FkW — AEMET (@AEMET_Esp) June 18, 2024

As temperaturas sobem a partir de sexta, mas os dias mais quentes serão mesmo domingo e segunda-feira. Ou seja, na noite e dia de S. João, santo comemorado um pouco por todo o país e dia feriado em muitas cidades.

No interior alentejano, as máximas podem variar entre os 35º e os 38ºC e as mínimas também sobem para os 16ºC a 18ºC (casos das regiões de Évora e Beja), estabilizando até ao final da próxima semana nos 33ºC de máxima. A Beira Baixa e o vale do Tejo também alcançarão temperaturas diárias acima dos 30ºC: Lisboa, Santarém e Setúbal são alguns dos exemplos, sendo que a partir de terça haverá uma queda de 2/3ºC. Mesmo a zona centro, como Leiria, Coimbra, Castelo Branco ou Viseu, podem ultrapassar essa barreira dos 30ºC, ou até disparar no calor ‘seco’, ainda que exista algum grau de incerteza. Na zona norte, Aveiro, Porto, Viana do Castelo e Guarda ficarão entre os 25ºC e os 30ºC, e só Braga pode chegar aos 34ºC. Já o Algarve estará toda a semana nos 31ºC.