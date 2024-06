Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Os embaixadores dos 27 países da União Europeia (UE) chegaram esta quinta-feira a acordo sobre o 14.º pacote de sanções contra a Rússia por causa da invasão ao território ucraniano, que “maximiza as consequências” das restrições aprovadas anteriormente.

Os embaixadores da UE acabaram de chegar a acordo sobre um forte e substancial 14.º pacote de sanções em reação à agressão russa contra a Ucrânia. Este pacote expande as medidas apontadas e maximiza as consequências das sanções existentes, encerrando brechas”, escreveu a presidência belga do Conselho da UE na rede social X (antigo Twitter).

I welcome the agreement on our 14th sanctions package against Russia.

This hard-hitting package will further deny Russia access to key technologies.

It will strip Russia of further energy revenues.

And tackle Putin’s shadow fleet and shadow banking network abroad. https://t.co/iquZOtEOWf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 20, 2024