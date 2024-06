“Via as notícias e via os barcos que chegavam de África, via as pessoas a saltarem a cerca em Melilla e dei-me conta de que realmente não sabia como é que tínhamos chegado a Espanha. Foi algo que sempre perguntei mas a minha mãe sempre evitou contar porque era apenas um miúdo. Talvez tenha pensado que se tivesse contado quando comecei no Athl. Bilbao, fosse um peso demasiado grande nas minhas costas. Sabia que a minha vida era diferente da dos meus amigos mas quando ouvi todos os detalhes…

Eles partiram num camião, daqueles camiões de caixa aberta, com cerca de pessoas. A seguir, começaram a andar durante dias. Houve pessoas que caíram, que foram pelo caminho, que acabaram enterradas. Era algo perigoso porque há ladrões à esperda, violações, sofrimento. Alguns são enganados. Pagam aos traficantes e a meio do caminho dizem-se ‘A viagem termina aqui’. Deixam-te ali, sem nada. Sem água, sem comida. Deixam crianças, deixam pessoas mais velhas, deixam mulheres para trás…

Chegaram a Melilla, passaram a cerca mas foram detidos pela Guarda Civil. Não tinham papéis, vinham como imigrantes e quando é assim são devolvidos. Quando estavam na prisão, um advogado da Cáritas que falava inglês disse que a única coisa que podiam tentar era dizer que vinham de um país que estava em guerra. Rasgaram os papéis que tinham do Gana, disseram que eram da Libéria e pediram asilo político. Foi graças a isso que chegámos a Bilbau. Ouvir a história dos meus pais faz com que lutemos ainda mais com o intuito de devolver todo o sacrifício que passaram por nós. Nunca poderei pagar porque arriscaram as suas vidas mas a vida que lhes tentamos dar é aquela que eles sonharam dar-nos. De alguma forma podemos começar a dizer que conseguimos esse objetivo.”

The story of Nico Williams, who is playing the best football of his career, is a modern tale of human trafficking, hope, emigration and love of strangers

