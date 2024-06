A guerra na Ucrânia, o fantasma do regresso de Trump e os líderes mais próximos de Putin. Que desafios enfrenta Mark Rutte na NATO?

Em fevereiro, num comício na Carolina do Sul, Trump disse que se for reeleito “encorajaria” Vladimir Putin a invadir os países da NATO que não paguem as contribuições devidas para a aliança. O ex-Presidente recordou uma conversa que teve com líderes dos Estados-membros da NATO, mencionando um responsável de “um grande país” que lhe perguntou o que faria se a Rússia invadisse o seu país numa altura em que não estivesse a cumprir as suas obrigações financeiras para com a Aliança. “Eu disse: ‘Não pagaste, seu delinquente? Não, não vos protegeria. Na verdade, até os encorajaria a fazer o que quisessem. Vocês têm de pagar”, declarou.

Como seria de esperar, as declarações não caíram bem junto de vários membros da aliança. Joe Biden, o Presidente dos EUA, classificou os comentários como “angustiantes e perigosos”. O embaixador da Suécia para a NATO, país que se juntou à aliança militar este ano, antecipou políticas “problemáticas” caso Trump seja reeleito.

O jornal Politico refere ainda que, caso Trump regresse, também fica em xeque a possibilidade de uma possível adesão da Ucrânia à NATO. Noutro evento de campanha, em Detroit este mês, Trump atirou achas para a fogueira do apoio financeiro dos EUA à Ucrânia. Descreveu Zelensky como “talvez o maior vendedor entre qualquer político que já viveu”. “Sempre que vem ao nosso país sai daqui com mais 60 mil milhões.”

JUST IN: ???????? ???????? Donald Trump says he will put an end to the United States funding Ukraine's war against Russia.

"I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived.

Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion." pic.twitter.com/T7AtvWgZtk

— BRICS News (@BRICSinfo) June 16, 2024