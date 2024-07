3-3, minuto 123 da final do Campeonato do Mundo, Randal Kolo Muani na cara de Emiliano Martínez. O avançado rematou, não passou a bola a Mbappé, o guarda-redes defendeu. O resto é história: a Argentina venceu França nas grandes penalidades e festejou no Qatar, com a defesa do argentino a assombrar o francês até hoje.

“As pessoas dizem sempre que poderia ter assistido o Kylian. Para já, o Kylian nunca voltou a falar-me deste assunto. E naquele momento era impossível assistir. O futebol não é jogado em repetições com câmara lenta, só o VAR é que via aquilo. Mas vou ser sempre o tipo que falhou isolado na final do Campeonato do Mundo”, disse Kolo Muani numa entrevista no passado mês de fevereiro.

Ano e meio depois dessa noite para esquecer no Qatar, Kolo Muani afastou os fantasmas e redimiu-se. Esta segunda-feira, pouco depois de entrar na segunda parte para substituir Marcus Thuram, recebeu na área e atirou à baliza — apesar de o golo ter sido atribuído a Jan Vertonghen, que foi o último a tocar na bola, tornou-se o elemento decisivo para a vitória de França contra a Bélgica e a garantia do apuramento para os quartos de final do Euro 2024.

Desde que Deschamps é o treinador, a ???????? França só por uma vez não chegou, pelo menos, aos quartos de final de uma fase final:

2014: Quartos

2016: Finalista

2018: Campeã

2020: Oitavos

2024: Quartos (prova a decorrer)#EURO2024 | #FRABEL

Nascido em Bondy e filho de pais naturais da República Democrática do Congo emigrantes em França, o avançado deu os primeiros passos em clubes de Paris e ainda treinou com os italianos do Vicenza e do Cremonese antes de entrar na formação do Nantes em 2015. Estreou-se pela equipa principal em novembro de 2018, já com 20 anos, e acabou por passar uma temporada emprestado ao Boulogne antes de regressar para se impor e conquistar a titularidade: marcou 23 golos em dois anos e até contribuiu para a conquista da Taça de França em 2022.

As boas exibições garantiram-lhe o salto para o Eintracht Frankfurt, no verão de 2022, e também a estreia nas convocatórias de Didier Deschamps, estreando-se ao serviço de França na Liga das Nações antes de ser convocado para o Mundial do Qatar. Marcou 23 golos ao longo de 46 jogos pelos alemães, contribuindo para a presença na final da Taça da Alemanha e para o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, e depressa atraiu o interesse do PSG — a forma como conduziu o processo, porém, foi questionável.

Em agosto de 2023, com o mercado de transferências aberto, aproveitou uma entrevista à Sky alemã para revelar que o PSG estava a preparar uma “proposta recorde” para o contratar e sublinhar que “gostaria de se mudar para Paris”, garantindo que já tinha informado os responsáveis do Eintracht Frankfurt dessa intenção. Em seguida, recusou-se a treinar com os alemães, acabando por ficar de fora da convocatória do playoff de acesso à Liga Conferência contra o Levski Sofia, mas teve mesmo o que queria.

No último dia da janela de mercado, a 1 de setembro de 2023, o PSG anunciou a contratação de Randal Kolo Muani a troco de 80 milhões de euros fixos mais cinco em cláusulas variáveis. Na temporada que há pouco terminou, marcou nove golos em 40 jogos e foi dividindo a titularidade no ataque com Gonçalo Ramos. Ainda assim, a permanência em Paris não é garantida, com o L’Équipe a indicar nos últimos dias que o Borussia Dortmund está interessado no regresso do avançado à Bundesliga.