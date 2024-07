O Presidente norte-americano, Joe Biden, renovou esta sexta-feira a promessa de derrotar Donald Trump nas eleições de novembro e afastou as especulações sobre uma eventual desistência da corrida à Casa Branca, que ganharam novas proporções depois do debate frente ao adversário que deixou os democratas “em pânico”.

“Provavelmente ouviram dizer que tivemos um pequeno debate na semana passada. Não posso dizer que foi a minha melhor prestação. Mas desde então tem havido muita especulação. ‘O que vai fazer Joe Biden? Vai manter-se na corrida?'”, começou por introduzir o candidato numa ação de campanha em Winsconsin. E respondeu com uma promessa. “Vou continuar na corrida, vou vencer Donald Trump”, garantiu, sublinhando que não ia “deixar que 90 minutos de debate arrasassem três anos e meio de trabalho”.

I'm not letting one 90-minute debate wipe out three and a half years of work.

I'm staying in the race, and I will beat Donald Trump. pic.twitter.com/5VZHf4N4xj

— Joe Biden (@JoeBiden) July 5, 2024