O mundo acordou esta sexta-feira de manhã com Keir Starmer e a mulher, Victoria Starmer, nas capas dos jornais depois da vitória do Partilho Trabalhista nas eleições legislativas britânicas, que alcançou a maioria absoluta, com mais de 410 deputados eleitos. Keir Starmer será o novo primeiro-ministro do Reino Unido, colocando um ponto final a 14 anos de governação conservadora.

Desde o El País, a considerar a vitória dos trabalhistas um “triunfo histórico”, ao New York Times, a afirmar que os “trabalhistas estão prontos para pôr fim a 14 anos de controlo conservador”, o Reino Unido foi capa de jornais norte-americanos, canadianos, alemães, australianos, espanhóis, italianos, britânicos e portugueses, como pode ver na fotogaleria acima.

Quanto a França, apenas a capa jornal Le Monde para sábado, dia 6 de julho, destaca a vitória do Partido Trabalhista britânico numa altura em que os jornais franceses dão destaque às próprias eleições legislativas do país, que vão a segunda volta este domingo, dia 7 de julho, depois da vitória da extrema-direita na primeira, com a União Nacional, de Marine Le Pen e Jordan Bardell, a registar 34%.