A ex-líder da Câmara dos Representantes norte-americana Nancy Pelosi defendeu que o Presidente Joe Biden deve decidir se vai ou não concorrer à Casa Branca. “Cabe ao Presidente decidir se vai concorrer. Estamos todos a encorajá-lo a tomar essa decisão, porque o tempo está a acabar”, disse ao ser questionada sobre se apoia a candidatura.

A aliada de Biden, que é uma figura muito influente dentro do partido democrata, falava no programa “Morning Joe”, do canal MSNBC. Sublinhou que o líder norte-americano “é amado e respeitado e que as pessoas querem que ele tome uma decisão”. No entanto, mostrou-se vaga sobre o que considera ser o melhor caminho a seguir.

Quando o jornalista insistiu se apoiava a candidatura de Biden, já que o Presidente deixou claro que a decisão de concorrer a um novo mandato está tomada, Pelosi disse apenas: “Quero que ele faça o que quer que decida fazer. Assim é que é. O que ele decidir, nós apoiamos”.

Nos últimos dias muito se tem especulado sobre uma eventual desistência de Joe Biden da corrida à Casa Branca. Fontes séniores próximas do líder norte-americano chegaram a dizer à Reuters que Kamala Harris seria a primeira hipótese no caso de uma desistência.

Nancy Pelosi já tinha considerado que era legítimo questionar a saúde do Presidente: “Acho legítimo perguntar se este é um episódio simples ou um estado duradouro”, disse noutra ocasião ao MSNBC, referindo-se à sua prestação no debate frente a Donald Trump. Alguns membros do partido democrata foram mais longe, como o congressista Lloyd Doggett, que se tornou o primeiro legislador Democrata a pedir publicamente que Joe Biden renunciasse à corrida à Casa Branca. A Presidente já afastou essa hipótese.

“Deixem-me dizer-vos claramente: sou o Presidente norte-americano em funções, sou o candidato do partido democrata, vou ficar na corrida”, garantiu na sexta-feira passada numa ação de campanha em Winsconsin. “Vou vencer Donald Trump”, assegurou, sublinhando que não ia deixar que “90 minutos de debate arrasassem três anos e meio de trabalho”.