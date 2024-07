O mercado automóvel nacional transaccionou 20.193 veículos em Junho, o que representa uma queda de 8,4% face ao período homólogo de 2023. Num período em que muitos apontam o dedo à perda de interesse dos consumidores em adquirir automóveis alimentados exclusivamente por bateria (BEV), o 6.º mês do ano revelou o contrário. Enquanto a venda de modelos híbridos plug-in (PHEV) caiu 8,9% e os híbridos (HEV) retraíram 2,8%, os 100% eléctricos registaram um crescimento de 16,1%. Se considerarmos o mercado nacional de Janeiro a Junho a situação muda, mas apenas ligeiramente, uma vez que os portugueses compraram 116.417 carros novos, apenas mais 5,7% do que nos seis meses do ano anterior. Entre os veículos electrificados, os HEV viram o volume de vendas subir 9,8%, com os BEV a crescerem 12,5%, sendo contudo ultrapassados pelos PHEV (16,2%).

O mercado total no 1.º semestre, independentemente do tipo de combustível, foi liderado confortavelmente pela Peugeot (11.563 unidades). A marca francesa é seguida por um trio de construtores que não podiam ser mais diferentes entre si, nomeadamente a Renault (8649), a Mercedes (8633) e a Dacia (8628). Entre as quatro marcas que mais vendem, quem mais cresce é a Mercedes (22,7%), desempenho notável para uma marca premium, cujos modelos são mais sofisticados e caros. O resto do top 10 é formado pela Citroën (7180), BMW (6994), VW (6383), Toyota (6099), Tesla (5470) e Kia (4484).

Na primeira metade do ano, a Tesla continuou a dominar as vendas de modelos eléctricos, com 5470 unidades, seguida da BMW (1865), Volvo (1510), Mercedes (1267), Peugeot (1022), BYD (943), Citroën (817), MG (751), Audi (728) e VW (704). Se analisarmos as vendas exclusivamente em Junho, o construtor norte-americano mantém a vantagem (com 1225 unidades), mas nesse mês foi seguido pela Volvo (365), BMW (266), BYD (228), Mercedes (222), VW (195), Renault (175), MG (156), Peugeot e Cupra, ambas com 127 unidades.

Entre os veículos que recorrem a mecânicas híbridas plug-in, a marca mais vendida é a Mercedes (3929 unidades), seguida da BMW (1858), Volvo (1355), Peugeot (992), Audi (812), Toyota (570), Kia (566), Land Rover (517), Skoda (494) e Cupra (378). Já os veículos híbridos têm na Toyota o construtor com mais sucesso, tendo transaccionado de Janeiro a Junho 4484 unidades. Logo depois surgem Fiat (2658), Nissan (2058), Ford (1840), Mercedes (1805), Renault (900), BMW (846), Peugeot (512), Kia (420) e Honda (360).