A declaração estava inicialmente agendada para as 18h30 (horário de Lisboa), mas acabaria por começar apenas 40 minutos depois. Na segunda declaração ao país em poucas horas, desde tentativa de assassinato de Donald Trump, Joe Biden começou por condenar a violência de um ataque que, nas suas palavras, não representa os EUA e determinou que sejam adotadas medidas mais apertadas de segurança e que se investigue o que aconteceu este sábado em Butler, na Pensilvânia.

“Não há lugar na América para este tipo de violência, contraria todos os valores desta nação. Isto não é a América. Não podemos permitir que isto aconteça”, afirmou

Logo após ter endereçado as condolências à família do homem que morreu no tiroteio, um bombeiro de 50 anos, o presidente dos EUA desejou a rápidas recuperação das duas pessoas que ficaram feridas. E também deixou claro que falou com o seu antecessor, e recandidato às próximas eleições, e ter ficado “grato” por saber que está a recuperar.

Investigação independente e reavaliação da segurança de Trump: as medidas anunciadas por Biden

Foi já na segunda parte do curto discurso à nação — na Sala Roosevelt, ao lado da vice-presidente Kamala Harris, do procurador-geral Merrick Garland e do secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas — que Biden se referiu às medidas a tomar após o indicente deste sábado. Começando por afirmar que ainda não se sabe nada sobre os motivos que levaram o atirador Thomas Crooks a disparar contra Donald Trump, Joe Biden pediu aos norte-americanos que não façam suposições precipitadas sobre o que aconteceu: “Deixem o FBI fazer o seu trabalho.”

Biden anunciou de seguida várias medidas para responder ao tiroteio deste sábado. Lembrando que o ex-Presidente, Trump já tem uma equipa de proteção, afirmou que pediu ao serviços secreto para rever as medidas, de forma a garantir que são suficientes para o proteger.

O Presidente norte-americano também fez saber que deu indicações ao líder do serviço secreto para utilizar todos os recursos para rever as medidas de segurança da Convenção Nacional Republicana, que arranca na segunda-feira.

Por fim, exigiu ainda uma revisão independente para perceber ao certo o que terá falhado no esquema de segurança no comício de Butler, na Pensilvânia.

Mas, ainda hoje haverá um nova declaração ao país. Segundo a imprensa norte-americana, que cita fonte oficial da Casa Branca, Biden fará mais logo às 20h (01h em Lisboa) um discurso mais aprofundado, a partir da sala Oval.