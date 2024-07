Os reis de Inglaterra, Carlos III e Camila, tiveram de ser esta segunda-feira retirados de urgência de uma visita a uma quinta devido a um problema de segurança que se viria a revelar um falso alarme.

De acordo com o The Telegraph, Carlos III e Camila estavam a visitar uma exposição agrícola em Saint Helier, na ilha de Jersey, quando a equipa de segurança teve de lidar com um “pequeno assunto de preocupação” e resolveu retirar o casal real do evento.

O mesmo jornal dá nota de que a suposta ameaça foi tratada calmamente pelos seguranças do rei, que retiraram o casal do evento sem que o público se apercebesse de qualquer imprevisto.

Depois de uma rápida investigação, as autoridades perceberam que a ameaça não passava de um falso alarme e o programa da visita de dois dias dos reis de Inglaterra às Ilhas do Canal.